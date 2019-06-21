ترامب: ليس لدينا شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن أمريكا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران.
وعلى جانب أخر أوضحت رئيسة مجلس النواب الأميركي أنها سعيدة لقرار ترامب إلغاء الضربات العسكرية المخططة مسبقا ضد إيران.
وشهدت العلاقات بين أمريكا وإيران توترًا كبيرًا خلال الأيام السابقة خاصة عقب إسقاط إيران طائرة أمريكية أمس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76001 ] نشر منذ 30 دقيقة
ياكثر ثرثرتك ياالاصهب الجبان ..
,, انت تبي تدفع دول الخليج تحارب نيابة عنك وتروغ عنها ياالحصني الجبان بأتفه سبب ، ولكن التحدي لك انت من ايران وطائرتك المكلفه اكثر من 120 مليون دولار ، بصاروخ لم يكلفهم اكثر من بضعة الاف معدوده من الدولارات حطموا التكنولوجيا اللتي تتباهون بها .. والرد والتهديد لك انت ودولتك مباشرة ..
,, ورينا ركضك باالسروال وزمجرتك وغرورك وتباهيك باالقوة الأمريكيه .. حنا مالنا دخل ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6864 ] نشر منذ 27 دقيقة
ليس لديك سالفه ولا شروط