ترامب: ليس لدينا شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن أمريكا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران.

وعلى جانب أخر أوضحت رئيسة مجلس النواب الأميركي أنها سعيدة لقرار ترامب إلغاء الضربات العسكرية المخططة مسبقا ضد إيران.

وشهدت العلاقات بين أمريكا وإيران توترًا كبيرًا خلال الأيام السابقة خاصة عقب إسقاط إيران طائرة أمريكية أمس.