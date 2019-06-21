انفجار سيجارة إلكترونية داخل فم مراهق

واشنطن(صدى):

تعرَّض مراهق أمريكي، إلى حادث مروع من السيجارة الإلكترونية، إذ انفجرت إحداها داخل فمه.

وانفجرت السيجارة داخل فم المراهق، ما جعله غير قادر على التحدث، وانتهي به الحال في المستشفى والبقاء فيه لمدة 6 أسابيع.

وكانت والدته ثد اشترت له السيجارة، لتساعده على الإقلاع عن التدخين، وعندما ارتفعت درجة حرارة بطارية السيجارة انفجرت في فمه.

وقالت والدته: “ ذهبت مع ابني إلى المستشفى بعدما عانى إصابات وجروحًا وحروقًا بليغة بالفم، بسبب السيجارة الإلكترونية، وظل هناك حوالى 6 أسابيع يسترد عافيته ” .