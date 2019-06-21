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فهد الخضيري يحذر من عصابة تدعي علاج السرطان

فهد الخضيري يحذر من عصابة تدعي علاج السرطان
علي القحطاني(صدى):

حذّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من عصابة وهمية تنصب على المرضى بحجة وجود علاج أكيد لمرض السرطان.

وقال ” الخضيري ” تعليقًا على رسالة كانت متداولة في 2018 لهذه العصابة: ” نفس هذه العصابة الآن تعيد إرسال الرسالة بإسم دكتورخليل ابراهيم (اسم وهمي) وينصحكم بشراء العلاج الأكيد للسرطان من مركز القلم لعلاج السرطان ” .

وأضاف: ” عجزت ٧٠ مركز أبحاث متقدم بعشر دول ونجح مركز القلم، وهناك مخدوعين حولوا له فلوس وسرقهم، لا تنخدعون وأي خبر يصلك اسأل طبيبك أو باحث في الاورام ” .


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