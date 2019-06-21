بعد قرار إعادة ترميم ” جدة دوم ” .. المواطنون: ” عُرس للمثقفون “

عادل الحربي(صدى):

تفاعل المواطنون بشكل كبير مع قرار ترميم مبني ” جدة دوم “ التراثي، معربين عن سعادتهم بهذه الخطوات.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بعودة فعاليات المبنى الثقافية لافتين إلى أهمية دور هذا المبنى قديمًا قبل أن تتوقف نشاطاته.

وفي الصدد ذاته قالت الفنانة التشكيلية فاطمة سعود عمران، إنها سعيدةً بترميم المبنى ومتفائلةً بإعادة الحياة لمراكز وصالات أخرى عرفتها المدينة الساحلية قبل عصر الصحوة.

وأضافت : ” هذه من أجمل الأخبار .. تجديد التاريخ لبدايات الفن التشكيلي في جدة .. جدة دوم ..ردك بلازا ..الروشان جاليري ” .

ووصف الأخرين هذه الخطوة بأنها عرس ومن الأنباء المفرحة التي تتوالى على المثقفون والفنانون.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان حضر إلى المبنى المتهالك الثلاثاء الماضي، وقال إن خطط وزارته التي أنشأتها السعودية لتعزيز القطاع الثقافي بعد عقود من الانغلاق، ستشمل إعادة ترميم ” جدة دوم ” .