خالد بن سعود والي نجد.. ليس إمامًا ولم يكن مقبولًا من آل سعود

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب ” تاريخ آل سعود ” الخاص بنشر صور للعائلة الملكية، أن ” خالد بن سعود ” ليس إمامًا ولم تتم مبايعته وليس له صورًا في تاريخ المملكة.

وقال الحساب: ” خالد بن سعود ليس إمام ولم تتم مبايعته ولم يكن له أي قبول من آل سعود خاصة ومن أهل نجد عامة، علماً بأن الإمام عبدالله بن ثنيان هو من أسقطه عام 1257هـ/1841م، ولا توجد كتب استفاضت بالحديث عنه، حتى في كتاب (تاريخ ملوك آل سعود) للأمير سعود بن هذلول لم يعده من ضمن الحكام وليس له صور ” .

جاء ذلك ردًا على سؤال قيل فيه: هل يوجد صورة للإمام خالد بن سعود الكبير الذي عينه محمد باشا والي على نجد، وما هي الكتب التي تسرد حياته وشكرا ” .