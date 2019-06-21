الأفتاء المصرية: مشاهدة بطولة أمم إفريقيا 2019 حرام في حالة واحدة (فيديو)

القاهرة(صدى):

أنهت دار الإفتاء المصرية جدلًا قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019، اليوم الجمعة، حيث أجابت بوضوح على تساؤلات عديدة حول حرمانية مشاهدة المباريات .

وقالت ” الإفتاء ” المصرية عبر صفحتها الرسمية على ” فيس بوك ” إنه مشاهدة المباريات لن يكون محرمًا مادام لا ينهي عن العبادات والعمل.

وأوضحت أنه مُباح مشاهدة مباريات كرة القدم للترويح عن النفس، والتمتع بها، بشرط ألا تشغل الناس عن أداء العبادات والعمل.

وأوضح مستشار مفتي مصر، الدكتور مجدي عاشور، في بث مباشر عبر صفحة الإفتاء الرسمية أن مشاهدة مباريات كرة القدم من المباحات، لافتًا إلى أن ذلك يشترط فيه ألا تجعل المرء يخل بواجباته.

وجاء ذلك ردًا على سؤال يقول: هل مشاهدة كرة القدم حلال أم حرام؟، حيث أجاب نصًا : ” أن مشاهدة اللقاءات الكروية حلال، خاصة أن الأمة جميعها تشاهدها، وهي من أمور التسلية والرفاهية والترويح عن النفس ” .

ويحتضن استاد القاهرة اليوم الجمعة حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 ، والذي يشهد مباراة بين مصر وزيمبابوي.