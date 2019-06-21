رسميًا.. فهد المدلج رئيسًا للفيصلي بالتزكية

ماجد محمد(صدى):

عقدت مساء اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة المجمعة الاستاذ محمد بن عبدالله الهداب وأعضاء لجنة الانتخابات بالهيئة العامة للرياضة الاستاذ سعيد بن بلال الربيعان والاستاذ تركي بن مسفر الدوسري.

وتمت تزكية الاستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج رئيسة المجلس إدارة النادي الفيصلي وعضوية كل من الاستاذ عبدالله بن محمد الضاوي والدكتور مدلج بن ابراهيم اللعبون والاستاذ وائل بن عبدالمحسن المدلج والاستاذ ضاوي بن ناصر الضاوي والاستاذ بندر بن صالح العتيبي والاستاذ مساعد بن ابراهيم المويس والمهندس عبدالكريم بن عبدالله ابانمي.