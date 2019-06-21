الأرصاد تحذر من استمرار الأتربة المثارة على الرياض وتكشف موعد الاستقرار

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من حالة الطقس على منطقة الرياض.

وقالت الهيئة في تنبيه عبر نظام الإنذار المبكر أن الرياض ستشهد استمرار لـ الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر.

وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.