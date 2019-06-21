سيدة في دعوى خلع ” زوجي بيراقب بنات الجيران بعدسة مكبرة “

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع، ضد زوجها الأربعيني، في محكمة التجمع الخامس بالقاهرة ، عقب اكتشافها إدمانه مراقبة ” بنات الجيران ” خِلسَة من وراء نوافذ الشقة.

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، زوجي بيتعمد إطفاء أنوار الشقة، والجلوس فى الظلام، ممسكا بنظارة مُعظِّمه، لمراقبة جيراننا، خاصة السيدات، دون أن يلحظن ذلك.

وأكدت الزوجية ،أنها حاولت تقويم سلوكه الشاذ، للحفاظ على ” عش الزوجية ” بعد قصة حب طويلة، أثمرت عن إنجاب بناتها الثلاث، إلا أنه رفض نصائحها، ما دفعها لطلب الطلاق منه، ولكنه لم يوافق على الانفصال، واصفًا انزعاجها من تصرفاته بـ ” التافه ” .

واستطردت قائلة ، لجأت للخلع لشعوري بأنه الحل المناسب لحالاتي عقب رفضه للطلاق ، مختتمة حديثها: ” اللي بيعمله ده غلط وحرام.. وخايفة اللي بيعمله يترد له في بناتي، علشان كده كان لازم انفصل عنه ” .