سرقة التطبيق واسمه.. ” أبشر ” يكشف انفصام تنظيم الحمدين

نايف السالم(صدى):

عندما تُذكر كلمة ” أبشر ” نستحضر في ذهننا تطبيق ” أبشر ” المقدم من وزارة الداخلية لتسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين.

هذا التطبيق الذي استخدمته وسائل إعلام تنظيم الحمدين، ومرتزقته في الهجوم على المملكة ليل نهار، كان أحد الأمور التي كشفت الانفصام العجيب للنظام القطري.

ظهر هذا الانفصام في إطلاق قطر خدمة ” أبشر ” للتوقيعات الخارجية كمبادرة لتقريب الخدمات وتيسير الحصول عليها ولتسهيل إجراءات المعاملات.

الشخصية الانفصامية للنظام القطري ظهرت في إطلاق النظام لديهم بنفس اسم نظام ” أبشر السعودي ” ، حتى لم يكلّفوا أنفسهم تغيير الاسم، على الرغم من قيام النظام القطري بإطلاق العديد من حملات لتشويه أبشر ” السعودي ” .

واعتبر النشطاء السعوديون، أن ما قام به النظام القطري يعد ” سرقة حقوق ” ، مستنكرين عدم قدرة القطريين على فعل أبسط الأمور وهو تغيير الاسم.

وأبشر، هو نظام الكتروني أطلقته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.