ولي العهد يتلقى اتصالاً من ” ترامب ” لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن إجراء الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ للحديث عن التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي بحث مع سمو ولي العهد ، التهديدات الإيرانية في المنطقة، والتي كان آخرها إسقاط طائرة استطلاع أمريكية.

وكذلك بحثا استقرار الشرق الأوسط وأحوال سوق النفط العالمي بعد الهجمات الإيرانية المتكررة على ناقلات النفط والتهديدات التي تشكلها إيران.

كان الرئيس الأمريكي، قد أوضح أن أمريكا خططت لضرب ثلاثة مواقع مختلفة ردا على إيران لكن تم إبلاغه بأن 150 شخصا سيلقون حتفهم، مبينًا أنه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.