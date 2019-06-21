الرياح تحرك أهرامات افتتاح بطولة أمم إفريقيا وتُربك المنظمين (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

ساعات قللية تفصلنا عن انطلاق حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، حيث سيواجه المنتخب المضري زيمبابوي في مباراة الافتتاح.

وقبل انطلاق حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 أدت الرياح إلى تحريك أهرامات الافتتاح التي تم وضعها على جوانب الملعب من الخارج لتدخل إلى منتصف الملعبمما أربك الحضور والمنظمين.

ووثقت قناة ” دبي الرياضية ” لحظة تحرك أحد الأهرامات من مكانه ودخل إلى استاد القاهرة بفعل الرياح الشديدة.

وهرع الحاضرين زتامنظمين لاستعادة الهرم وإدخاله إلى مكانه.