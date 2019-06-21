آل الشيخ: من انتهج منهج الإخوان ” يعري نفسه “

علي القحطاني(صدى):

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من ينتهج منهج جماعة الإخوان المسلمين ” يعري نفسه ويفضح حزبه ” .

وقال ” آل الشيخ ” : ” من إنحرف عن الفطرة وزاغ وأدبر، وانتهج منهج من يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، يعري نفسه ويفضح حزبه وينشر خزيه كمن ساوى بين مرسي وعثمان رضي الله عنه، و من أوصله إلى مقام الأنبياء قبح الله القائل، فالإخوانيون ومن تلوث بفكرهم، يؤلهون ويقدسون رموزهم ويمارسون الكذب والدجل عاملهم الله بعدله ” .