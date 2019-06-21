تخلصي من اسمرار البشرة بسبب الشمس بماسكات البيض والليمون
أوضح خبراء في التجميل ، في أغلب الأحيان منتجات العناية بالبشرة لا تعطي النتيجة التي ترغب فيها الفتيات بالحصول على بشرة نقية وصافية ، والتخلص من اسمرارها الناتج عن أشعة الشمس .
وكشف الخبراء عن مجموعة من الماسكات الطبيعية لحل هذه المشكلة، وهي كالآتي:
قناع الليمون والبيض : حيث يساعد البيض في منع بشرتك من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على شد البشرة.
المكونات : بياض البيض ، وملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة الاستخدام :
افصل بياض البيض في وعاء ، يُضاف عصير الليمون إلى هذا المزيج ويخلط المكوّنين جيدًا ، ثم ضع طبقة متساوية من هذا الخليط على وجهك ورقبتك.
ربت وجهك قليلاً واستخدم طبقة أخرى من الخليط على وجهك ورقبتك ، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يجف.
بمجرد جفافه بالكامل ، انزع القناع بلطف ، واشطف وجهك جيدا واتركها حتى تجف .
قناع الخيار والجيلاتين وماء الورد : فالخيار يهدئ ويغذي البشرة ، ويحتوي على نسبة عالية من الماء يحول دون جفاف البشرة ليجعلك بشرة متجددة ومتألقة، و يحتوي ماء الورد على خصائص قابضة تساعد في تقليص مسام الجلد لتمنحك بشرة ناعمة ورطبة.
المكونات: ملعقة كبيرة عصير الخيار ، ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين ، ملعقة كبيرة ماء الورد ، و10 قطرات من عصير الليمون
طريقة الاستخدام :
يضاف عصير الخيار في وعاء ، ثم اضيفي مسحوق الجيلاتين إلى هذا الخليط وامزجيهم جيدا.
أضيفي الآن ماء الورد وعصير الليمون واستمري في تحريك الخليط حتى تختلط جميع المكونات جيدًا لتعطيك عجينة سميكة ، واغسلي وجهك واتركيه جافًا.
ضعي العجينة على وجهك، واتركيه حتى يجف، ثم قومي بإزالته بلطف وشطف وجهك جيدًا.
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