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تخلصي من اسمرار البشرة بسبب الشمس بماسكات البيض والليمون

تخلصي من اسمرار البشرة بسبب الشمس بماسكات البيض والليمون
أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التجميل ، في أغلب الأحيان منتجات العناية بالبشرة لا تعطي النتيجة التي ترغب فيها الفتيات بالحصول على بشرة نقية وصافية ، والتخلص من اسمرارها الناتج عن أشعة الشمس .

وكشف الخبراء عن مجموعة من الماسكات الطبيعية لحل هذه المشكلة، وهي كالآتي:

قناع الليمون والبيض : حيث يساعد البيض في منع بشرتك من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على شد البشرة.

المكونات : بياض البيض ، وملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة الاستخدام :

افصل بياض البيض في وعاء ، يُضاف عصير الليمون إلى هذا المزيج ويخلط المكوّنين جيدًا ، ثم ضع طبقة متساوية من هذا الخليط على وجهك ورقبتك.

ربت وجهك قليلاً واستخدم طبقة أخرى من الخليط على وجهك ورقبتك ، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يجف.

بمجرد جفافه بالكامل ، انزع القناع بلطف ، واشطف وجهك جيدا واتركها حتى تجف .

قناع الخيار والجيلاتين وماء الورد : فالخيار يهدئ ويغذي البشرة ، ويحتوي على نسبة عالية من الماء يحول دون جفاف البشرة ليجعلك بشرة متجددة ومتألقة، و يحتوي ماء الورد على خصائص قابضة تساعد في تقليص مسام الجلد لتمنحك بشرة ناعمة ورطبة.

المكونات: ملعقة كبيرة عصير الخيار ، ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين ، ملعقة كبيرة ماء الورد ، و10 قطرات من عصير الليمون

طريقة الاستخدام :
يضاف عصير الخيار في وعاء ، ثم اضيفي مسحوق الجيلاتين إلى هذا الخليط وامزجيهم جيدا.

أضيفي الآن ماء الورد وعصير الليمون واستمري في تحريك الخليط حتى تختلط جميع المكونات جيدًا لتعطيك عجينة سميكة ، واغسلي وجهك واتركيه جافًا.

ضعي العجينة على وجهك، واتركيه حتى يجف، ثم قومي بإزالته بلطف وشطف وجهك جيدًا.


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