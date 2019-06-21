وفاة شاب بعد اصطدام سيارته بجمل سائب في بريدة
شهد طريق ” الأسياح – بريدة ” ، حادث اصطدام سيارة بأحد الجمال السائبة، ما أدى وفاة قائد السيارة وهو شاب عشريني.
يشار إلى أن وزارة النقل، كانت قد أعلنت عن بلوغ الحوادث المرورية الناتجة عن الحيوانات السائبة العام الماضي، 355 حادثًا مروريًّا، تسببت في وفاة 44 شخصًا، وإصابة 243 آخرين.
يذكر أن مجلس الوزراء، قد قرر تمديد المهلة الممنوحة لملاك الإبل، للالتزام بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لمدة عام إضافي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75994 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1715 ] نشر منذ 37 دقيقة
السبب المقلق هذا والذي أدى إلى وفيات عالية جداً هو أنه لايوجد رقابة من أصحاب هذه المواشي السائبة فيفترض توعية أصحاب هذه المواشي من ابل وغيرها وأفضل حل لهذه المشكلة وانا لااعرف لماذا لايطبق في مدننا وهو إجبار أصحاب هذه الجمال بوضع أقمشة صفراء عاكسة لضوء وهي لاتكلف شئ ومفيدة جداً جداً في أوقات الليل ، نعم انا أعرف أن الإبل خاصة تجهم في الليل يعني تصحى من سباتها وتهييم في كل مكان وهذا الشئ لايقدر عليه أصحاب هذه المواشي وهم معذروين إلا من يتعمد تركها بدون سياج مغلق فهذا لايجوز.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41293 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له