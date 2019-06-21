وفاة شاب بعد اصطدام سيارته بجمل سائب في بريدة

عادل الحربي(صدى):

شهد طريق ” الأسياح – بريدة ” ، حادث اصطدام سيارة بأحد الجمال السائبة، ما أدى وفاة قائد السيارة وهو شاب عشريني.

يشار إلى أن وزارة النقل، كانت قد أعلنت عن بلوغ الحوادث المرورية الناتجة عن الحيوانات السائبة العام الماضي، 355 حادثًا مروريًّا، تسببت في وفاة 44 شخصًا، وإصابة 243 آخرين.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد قرر تمديد المهلة الممنوحة لملاك الإبل، للالتزام بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لمدة عام إضافي.