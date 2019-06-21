توفر 4 وظائف شاغرة للجنسين للعمل ببرنامج ” يسر “

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) ، عن توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي علاقات حكومية)، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: أخصائي علاقات حكومية (العدد 4 وظائف).

ويوصف التدريب بأنه تنفيذ أنشطة العلاقات الحكومية في المنشأة، ومراقبة التشريعات ومراجعة السياسات والإجراءات، ودعم جميع الإجراءات المتصلة بالبرامج الحكومية.

المهام الوظيفية: المساعدة في تطوير العلاقة مع الجهات الحكومية المساعدة في الاستفادة من الموارد المتاحة لتطوير وبناء فرص جديد لدعم عملية التحول للتعاملات الالكترونية للجهات الحكومية المساعدة في إعداد ومتابعة خطط العمل للجهات الحكومية بناء على الإجراءات المتبعة داخل البرنامج المساعدة في عمل اللقاءات والاجتماعات الدورية مع الجهات الحكومية.

والتأكد من وجود تواصل مستمر مع الأشخاص والجهات ذات العلاقة المساعدة في إعداد وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية المساعدة في تقييم أداء الجهات الحكومية في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية المساعدة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية وتقديم الاستشارات.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص نظم معلومات.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم ، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

و التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/11/17هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــا .