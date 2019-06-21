” العرض لم يكن مغريًا ” .. تفاصيل فشل صفقة الهلال لضم ايدينلسون

نواف السالم(صدى):

كشفت الصحف البرازيلية عن تفاصيل رفض نادي إنترناسيونال البرتغالي لعرض الهلال لشراء لاعبه البرازيلي ايدينلسون .

وكان النادي البرتغالي حطم آمال الهلال في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 ، إلا أنه لم يكن معلوم قيمة العرض الذي قدمه الأزرق.

وقال صحيفة independente البرازيلية إن الهلال عرض على اللاعب راتب قد يصل إلى 800 ألف ريال برازيلي شهريا، إلا أن اللاعب حاليا لديه شرط جزائي في عقده مع ناديه بقيمة 10 مليون يورو.

وكان صافي ما سيحصل عليه اللاعب في الهلال مبلغ 48 مليون ريال برازيلي بحلول عام 2022، فقدم الهلال عرض لإنترناسيونال لضم إيدنيلسون بـ15 مليون ريال برازيلي، ما يعادل 3.5 مليون يورو.

وتم رفض هذا عرض الهلال، وقال النادي إن اللاعب لن يرحل إلا إذا كان العرض مغريا ولا يمكن رفضه.