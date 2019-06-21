  • الجمعة 21

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فاز بـ80 مليون دولار في اليانصيب وطليقته تقاسمه بها

فاز بـ80 مليون دولار في اليانصيب وطليقته تقاسمه بها

فاز بـ80 مليون دولار في اليانصيب وطليقته تقاسمه بها
واشنطن(صدى):

عقب انفصاله بعامين عن زوجته ، قضت محكمة في شيكاغو بأن يدفع رجل أميركي، نصف ثروته الناجمة عن اليانصيب، لمطلقته كجزء من تسوية الطلاق ، إذ فاز بثروة وصلت إلى 80 مليون دولار .

وكشفت صحف امريكية أن ريتش زيلاسكو، من مدينة ديترويت، كان طلق زوجته ماري بيث قبل عامين من فوزه باليانصيب في العام 2013.

واعتبرت المحكمة فوزه بيانصيب ” ميغا مليونز ” جزءا من ممتلكاته، التي ينبغي أن يتقاسمها مع مطلقته .

ويبدو أن محامي الزوج لم ينجح في الدفاع عن موكله ضد تقسيم الأموال أو الثروة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *