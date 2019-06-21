فاز بـ80 مليون دولار في اليانصيب وطليقته تقاسمه بها

واشنطن(صدى):

عقب انفصاله بعامين عن زوجته ، قضت محكمة في شيكاغو بأن يدفع رجل أميركي، نصف ثروته الناجمة عن اليانصيب، لمطلقته كجزء من تسوية الطلاق ، إذ فاز بثروة وصلت إلى 80 مليون دولار .

وكشفت صحف امريكية أن ريتش زيلاسكو، من مدينة ديترويت، كان طلق زوجته ماري بيث قبل عامين من فوزه باليانصيب في العام 2013.

واعتبرت المحكمة فوزه بيانصيب ” ميغا مليونز ” جزءا من ممتلكاته، التي ينبغي أن يتقاسمها مع مطلقته .

ويبدو أن محامي الزوج لم ينجح في الدفاع عن موكله ضد تقسيم الأموال أو الثروة.