إعلام كوريا الجنوبية يصف سمو ولي العهد بـ ” سيد كل شيء “

نايف السالم(صدى):

اهتمت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سيول خلال الأيام المقبلة بشكل كبير.

وتحدثت وسائل الإعلام بشكل موسع حول النتائج المترتبة على تلك الزيارة التي تأتي قبل توجه سمو ولي العهد لحضور قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي هذا الصدد وصف موقع Pulse News الكوري الجنوبي، ولي العهد خلال تقريره بأنه سيد كل شي.

وجاء وصف الموقع لسمو ولي العهد بأنه سيد كل شئ نظرًا لكونه واضع الاستراتيجية المستقبلية للمملكة، وصاحب القرارات المؤثرة في عملية الانتقال الاقتصادي على مدار السنوات الماضية

وسلط موقع Pulse News، الضوء على الزيارة مؤكدًا عللى أنه ستكون شاملة العديد من اللقاءات الهامة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

ومن المرتقب أن يتم عقد اجتماعات بين وفد المملكة الاقتصادي المرافق لولي العهد وقادة الشركات الكورية.

كما أكد الموقع على جهود البيت الأزرق ، مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، للاستعداد لإقامة حفل استقبال ضخم لولي العهد والوفود المرافق له، حيث ستتم دعوة رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية، بما في ذلك سامسونج وهيونداي وإل جي.

وعلى جانب أخر توقعت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أن يحضر ولي العهد ، حفلًا بمناسبة بإنجاز منشأة ترقية مخلفات S Oil، والتي تعد ثالث أكبر مصفاة نفط في كوريا وتملكها بالكامل شركة أرامكو الوطنية.