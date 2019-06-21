بالفيديو.. المطلق: لا تدفعوا زوجاتكم إلى وضع ” السموم ” على وجوههن

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن مستحضرات التجميل وأدوات المكياج ” سموم ” تنتجها معامل وشركات التجميل.

ونصح ” المطلق ” الأزواج بأن يشعروا زوجاتهن بأنهنّ جميلات بدون مكياج، ومدح الجوانب الخُلقية والروحية والإنتاجية، ولا يقارنوهن بالنساء اللاتي يظهرن على شاشات التلفاز.

جاء ذلك خلال برنامد الأسبوعي ” استديو الجمعة ” ، إذ نوّه إلى تحذير بعض الأطباء من ضرر المكياج، إلى جانب ما فيها من إنفاق وصرف الأموال يمكن الاستفادة منها في أوجه نافعة.

وتابع: المرأة دائمًا تحب ما يحب زوجها، أنت إذا دخلت المنزل ولقيت زوجتك طبيعية بدون مكياج وربما وضعت قبلة على خدها امدحها، وأثنِ عليها بعبارات جميلة تدخل السرور على قلبها، واعتبر أن كل المساحيق التي تضعها المرأة على وجهها تزويرًا وجمالًا مزيفًا.

ونصح الأزواج، بألا يرهقوا زوجاتهم بوضع تلك الأصباغ والمساحيق وأنواع المكياج، مشددا على أن الشيطان يزين القبيح ويحسن السيئ.