بينها التقشير والفواكه .. نصائح هامة للحصول على شفاه حمراء جذابة

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في التجميل ، مجموعة من النصائح ، لوصول الفتيات لما ترغب فيه بالحصول على شفاه على شفاه حمراء جذابة .

وقال الخبراء ، للحصول على شفاه حمراء يجب التخلص من البشرة الجافة المتشققة والتي تتراكم وتخفي اللون الطبيعي للشفاه، يؤدي نزع الجلد الميت إلى إضاءة شفتيك، وإبراز اللون الأحمر الداخلي، ثم يؤهلهما لاتخاذ اللون.

وتابع الخبراء ، يمكنك أيضا استعمال فرشاة أسنان ناعمة للتخلص من الجلد الميت، حيث في بعض الأحيان المقشر لا يستطيع إزالة الجلد الميت كما يجب، لذلك بللي فرشاة الأسنان ومرريها في حركة دائرية، ثم اشطفي شفتيك وستشعري بالفرق.

فالسر في الحصول على شفاه نضرة ووردية هو الاهتمام بترطيبها، وذلك من خلال استعمال كريم مرطب يتم وضعه بعد عملية التقشير.

بعد أن تقومي بجميع الخطوات السابقة يمكنك الاستعانة بالفواكه الحمراء، للحصول على شفاه حمراء، وذلك من خلال قطع أحد الفواكه من المنتصف وتمرريها على شفتيك.