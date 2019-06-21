الزعاق يرصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

حرص خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك على رصد تعامد الشمس اليوم الجمعة على مدار السرطان ليكون أطول نهار وأقصر ليل في العالم.

ونشر ” الزعاق” فيديو له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حيث قال : ” يوم الجمعة سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على جميع المناطق الشمالية من الكرة الأرضية وهو موسم حر الانصراف والذي يُقال فيه (لا حر إلا حر الانصراف) ” .

وأضاف: ” سنعيش طوال الأسبوع القادم النُّهر الأطول والليالي الأقصر في السنة، وشدّة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة ” .

يذكر أنه من وجهة النظر الفلكية يبدأ الصيف يوم 7 مايو وينتهي يوم 7 أغسطس وذلك في نصف الأرض الشمالي، ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو.