الزعاق يرصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم (فيديو)
حرص خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك على رصد تعامد الشمس اليوم الجمعة على مدار السرطان ليكون أطول نهار وأقصر ليل في العالم.
ونشر ” الزعاق” فيديو له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حيث قال : ” يوم الجمعة سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة على جميع المناطق الشمالية من الكرة الأرضية وهو موسم حر الانصراف والذي يُقال فيه (لا حر إلا حر الانصراف) ” .
وأضاف: ” سنعيش طوال الأسبوع القادم النُّهر الأطول والليالي الأقصر في السنة، وشدّة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة ” .
يذكر أنه من وجهة النظر الفلكية يبدأ الصيف يوم 7 مايو وينتهي يوم 7 أغسطس وذلك في نصف الأرض الشمالي، ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75994 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يعيننا على الحر ، ويكفينا حر جهنم .. آمين ,,