خيسوس يخطف كاريلو من الهلال
ينضم لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو، إلى صفوف نادي فلامنجو البرازيلي وذلك عقب انتهاء كوبا أمريكا 2019.
وقالت مصادر إن اللاعب سيوقع على الفور مع النادي البرازيلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة.
وكان جورجي خيسوس والذي يدرب فلامنجو حاليًا هو من طلب التعاقد مع كاريلو.
يُذكر أن خيسوس درب الهلال خلال مطلع موسم 2018/2019، إلا أنه تمت إقالته على خلفية وقوع مشكلات بينه وبين إدارة النادي حينها.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 26 دقيقة
ينضم لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو، إلى صفوف نادي فلامنجو البرازيلي وذلك عقب انتهاء كوبا أمريكا 2019.
هي تهاوشتو انتم الهلاليين والنصرويين علشان ضم كاريلو لصفوفكم الموسم القادم نهايته رحل عنكم الي نادي
فلامنجو البرازيلي