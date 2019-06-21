خيسوس يخطف كاريلو من الهلال

ماجد محمد(صدى):

ينضم لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو، إلى صفوف نادي فلامنجو البرازيلي وذلك عقب انتهاء كوبا أمريكا 2019.

وقالت مصادر إن اللاعب سيوقع على الفور مع النادي البرازيلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في البطولة.

وكان جورجي خيسوس والذي يدرب فلامنجو حاليًا هو من طلب التعاقد مع كاريلو.

يُذكر أن خيسوس درب الهلال خلال مطلع موسم 2018/2019، إلا أنه تمت إقالته على خلفية وقوع مشكلات بينه وبين إدارة النادي حينها.