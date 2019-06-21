بالفيديو.. سيدة ترقص فرحا لحصولها على أول حذاء في حياتها

كامبالا(صدى):

عبرت سيدة أوغندية عن سعادتها البالغة ، عقب حصولها على أول حذاء في حياتها، حيث قفزت وأخذت ترقص فرحًا ، في متنزه بويندي الوطني بأوغندا .

وكشفت صحف أوغندية تفاصيل الواقعة ، مؤكده أنه كانت السيدة لورا جرير في رحلة إلى أوغندا، عندما رأت سيدة تسير حافية القدمين على جانب الطريق، لتطلب من سائقها التوقف والخروج من السيارة ومنح تلك السيدة حذاء التنس الذي تملكه في السيارة.

ويظهر السائق في الفيديو وهو يخرج من السيارة ويمنح الحذاء للسيدة ويساعدها على ربطه، وبمجرد ارتدائها الحذاء ترى السعادة تغمر وجهها، لتبدأ في الرقص في الشارع فكانت تضرب قدميها في الأرض وتلوح بذراعيها احتفالا بأول حذاء تحصل عليه في حياتها.

وقالت لورا: ” عندما رأيت المرأة على جانب الطريق حافية القدمين طلبت من السائق التوقف، فهذه المرأة تسير حافية القدمين ولا اظن أنها امتلكت حذاء، فأوقف السيارة ومنحها حذاء خاص بي وكان رد فعلها على ارتدائه لا يقدر بثمن ” .