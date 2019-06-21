فنانة شهيرة تنشر صورها الفاضحة للتخلص من ابتزاز مقرصن الإنترنت

واشنطن(صدى):

صدمت الفنانة الأمريكية بيلا ثورن ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب أن اقدمت على نشر صور لها تظهر فيها من دون ملابس ، للتخلص من ابتزاز أحد مقرصني الإنترنت، إذ هددها بتسريب صورها العرية .

ورغم إظهار عدد كبير من متابعيها إعجابهم بهذه الخطوة لم تنته القضية عند هذا الحد، إذ تعرضت بيلا لهجوم عنيف من الممثلة ووبي غولدبيرغ.

وقالت الأخيرة في تصريح تلفزيوني إنه لا يمكن بيلا ان تلوم إلا نفسها، في قضية الصور التي هدد المقرصن بنشرها.

ودفع هذا التصريح الممثلة الشابة إلى الانهيار فقالت باكية، في تصريحات إعلامية ” أشعر بالقرف لأن الجميع رأوا الصور وشاهدوا تلك المقابلة التي أساءت إلي. لا يمكنني إلا التفكير بكل أولئك الفتيات اللواتي ينتحرن بعد تهديدهن بنشر صور فاضحة لهن… عليك أن تخجلي من نفسك ووبي لأنك جعلت كل أولئك الفتيات يشعرن بأنهن مقززات بسبب التقاطهن مثل تلك الصور ” .

ويشار إلى أنها نشرت ايضاً مضمون المحادثة التي أجراها معها المقرصن ، كما غردت: ” كما تعلمون جميعاً، خلال الـ24 ساعة الماضية.. تعرضت للتهديد بسبب صوري العارية. شعرت بأنني مقززة ومراقبة وكأن أحدهم سلبني شيئاً ما ” .

وأضافت: ” لوقت طويل تركت الرجل يتغلب علي أكثر فأكثر لكنني لم أتمكن اليوم من ذلك. ولهذا أكشف كل شيء. إنه قراري. لا يمكنك التحكم بحياتي ولن تتمكن من ذلك ” .