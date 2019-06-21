بالصور.. إزاحة الستار عن سيارة كهربائية خارقة من ” دندروبيوم “

أميرة خالد(صدى):

أُزيح الستار عن السيارة ” دندروبيوم دي-1 ” Dendrobium D-1، الإنجليزية السنغافورية، إذ ظهرت أثناء سباق لا سارثي الذي يستمر لمدة يوم واحد، بنسخة معدلة هي XP-2.

وأصبحت الشركة المنتجة، مستعدة بجدية للمشاركة في أحد المواسم القادمة لسباق لي مانا الشهير.

وشارك في إنشاء السيارة، مستثمرين سنغافوريين، وبتصميم مهندسين بريطانيين، فيما أشارت الشائعات إلى إن جسم السيارة قد تم تصنيعه من الألياف الكربونية في شركة ” ويليامز أدفانسد ” Williams Advanced Engineering، وقام المهندس بيتر ستيفنزن الذي شارك من قبل في إنشاء ” ماك لارين إف- 1″ McLaren F1 و ” جاجوار إكس جي آر ” Jaguar XJR، بإنشاء نسخة XP-2. وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن فريق المهندسين يضم أشخاص من شركات ” لوتس ” ، و ” كونيجسيج ” ، و ” لامبورجيني ” وغيرها.

كما أفادت الأنباء بأن ” دندروبيوم دي-1″ مجهزة بمحرك كهربائي بعزم 1875 حصانا، و2000 نيوتن.متر عزم دوران. وتستطيع السيارة الانطلاق من الصفر وحتى 96 كلم/س خلال 2.7 ثانية، وتستطيع بلوغ سرعة قدرها 300 كلم/س.