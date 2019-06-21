خبراء يوضحون تأثير ارتفاع حرارة الدماغ على وظائف المخ

أميرة خالد(صدى):

أوضح الخبراء أن درجات الحرارة المرتفعة في الدماغ يمكن أن تعطل العمليات المعرفية الطبيعية للمخ؛ فالفكرة هي أن الدماغ لا يعمل جيدًا أثناء ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ينتج بطريقة ما أحلامًا ذات صفات غير عادية وغير سارة.

ويعاني الأغلبية من حمى وأعراض مصاحبة لها، من التعب وأوجاع الجسم إلى الهبات الساخنة والقشعريرة، وربما قد يشكو البعض من أحلام غريبة أو غير طبيعية أثناء محاولة النوم وقت الإصابة بأحد الأمراض، ما أوجد عبارة «حلم الحمى» في الأدب والثقافة الشعبية في بعض البلدان.

وأشار العديد من الأفراد إلى وجود أحلام غريبة، ذكر بعضهم حلمًا تكرر معه خلال فترة المراهقة وعاد خلال إصابته بالحمى الأخيرة، كما وصف آخرون أحلامًا بدت كأنها تتحول مرارًا وتكرارًا بين المواقف السارة والمقلقة.