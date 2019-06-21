سبب إعادة ” الوزراء ” عدد من مشروعات الأنظمة للشورى 

عادل الحربي(صدى):

قرر مجلس الوزراء إعادة عدد من مشروعات الأنظمة إلى مجلس الشورى، لإعادة النظر فيها ومناقشتها من جديد، بسبب تباين في وجهات النظر حولها بين المجلسين.

وحول المشروعات المعادة إلى ” الشورى ” : نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام نقل وتوطين التقنية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام تطبيق كود البناء السعودي.

وطالب مجلس الشورى بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع ” نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ” في جلسته يوم الإثنين المقبل، ومناقشة مشروعات الأنظمة الأخرى المعادة في جلسته ليوم الأربعاء، كما سيناقش المجلس تقارير عدد من اللجان حول عدد من الموضوعات الأخرى.