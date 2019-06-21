سبب إعادة ” الوزراء ” عدد من مشروعات الأنظمة للشورى
قرر مجلس الوزراء إعادة عدد من مشروعات الأنظمة إلى مجلس الشورى، لإعادة النظر فيها ومناقشتها من جديد، بسبب تباين في وجهات النظر حولها بين المجلسين.
وحول المشروعات المعادة إلى ” الشورى ” : نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام نقل وتوطين التقنية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام تطبيق كود البناء السعودي.
وطالب مجلس الشورى بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع ” نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ” في جلسته يوم الإثنين المقبل، ومناقشة مشروعات الأنظمة الأخرى المعادة في جلسته ليوم الأربعاء، كما سيناقش المجلس تقارير عدد من اللجان حول عدد من الموضوعات الأخرى.
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