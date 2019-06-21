بالفيديو.. الكشف عن كوبر SE السيارة المنتظرة من ” ميني “

لندن (صدى):

تستعد ميني للكشف عن 2020 كوبر SE في الـ9من يوليو، وتحاول الشركة جذب الانتباه من خلال إصدار فيديو تشويقي جديد، ويعرض المقطع، الذي يحمل اسم “مشحون بشغف”، سيارة تشبه طرازات ميني الكلاسيكية قبل تقديم بعض الملامح لسيارته الكهربائية القادمة، لسوء الحظ، لا يوجد الكثير مما يمكن رؤيته إلى جانب منفذ الشحن والشكل المألوف لهاتشباك.

لم تذكر ميني الكثير عن الطراز المنتظر، ولكنها ذكرت أن سيارة كوبر SE سوف تتمتع بروح مبتكرة وتصميم مبدع، وعززت الشركة أيضاً الجوانب البيئية من خلال قول ان العملاء سيتمتعون “براحة البال عند معرفة أنها تساعد على جعل طرقنا أكثر هدوءاً وذات هواء نقي، بالإضافة إلى معرفة أن أيام محطة البنزين قد ولت”.

على الرغم من عدم التصريح عن الكثير من التفاصيل، إلا أن ميني تقبل حالياً الطلبات في عدة مناطق، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد وهولندا، ويشير موقع الشركة إلى أنه سيتم توفر الطراز في إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وسيبدأ إنتاج كوبر SE في نوفمبر، وستتميز بشبك مغلقة مع شريط أصفر، وسيتم استخدام اللون الأصفر على أغطية المرآة والجنوط، ومن المقرر ان تعلن الشركة عن التفاصيل الكاملة في الشهر المقبل، ومن المفترض أن تتوفر ببطارية ليثيوم أيون ذات 33 كيلو وات/سا، والتي تمكن السيارة من السير لمسافة 183 كلم تقريباً بشحنة واحدة.