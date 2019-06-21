مي العيدان تهاجم بلقيس لرفعها قضية ضد فجر السعيد

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، الفنانة اليمنية بلقيس عقب رفعها قضية ضد مواطنتها الإعلامية فجر السعيد .

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها بـ” إنستغرام”، مقطع فيديو لسخرية السعيد من بلقيس، وعلّقت قائلة: “يا جبل ما يهزك ريح يا أم عثمان.. بلقيس فتحي ترفع قضية ضد السيدة فجر السعيد.. تظلين يا أم عثمان فوق هامات السحب وكلنا معاك”.

وكانت فجر السعيد، قد أعلنت خلال حلقتها ببرنامجها “هنا الكويت”، عن استدعائها من النيابة الكويتيّة، للتّحقيق معها في دعوى قضائيّة، رفعتها ضدّها المطربة اليمنيّة، بلقيس.

وسخِرت السعيد في مقطع فيديو، عبر حسابها الرّسميّ على موقع التغريدات العالميّ “تويتر”، من بلقيس، وقالت: “المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت”.

جدير بالذّكر، أنّ فجر السعيد هاجمت الموسيقار اليمنيّ، أحمد فتحي، والد المطربة بلقيس، بعد حديثه عن المطرب السّعوديّ، عبادي الجوهر، وتصريحه، بأنّه ملك العود، وليس الجوهر، فعلّقت قائلة له: “استريح، مالك دخل بعبادي الجوهر، أنت شاطر وتعزف زين”.

وواصلت السعيد هجومها، ملوحة بجنسيّة ابنته المطربة، بلقيس، قائلة: ” ما شاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية، رغم أن والدها يمني، وإن شاء الله تصير مثلها “.

فيما ردّت عليها بلقيس، من خلال مقطع فيديو عبر موقع “إنستغرام”، قائلة “ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي”، حيث ظهرت، وهي تُقبّل يد والدها، الموسيقار أحمد فتحي، وسط تصفيق حارٍ من الجمهور، ثمّ يقوم بالجلوس خلفها، للعزف لأغانيها، ثمّ استكملت الرّدّ، برفع دعوى قضائيّة، ضدّ فجر السعيد.