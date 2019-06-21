صديقتان تلقنا حبيبهما درسا قاسيا لعدم إخلاصه

بكين(صدى):

لقنت الصديقتان تشن و لي، رجل يٌدعى ” جيانغ ” ، درساً قاسياً ، عقب اكتشافهما أنهما تربطهما علاقات رومانسية مع الرجل نفسه .

حيث أحضرت الصديقتان ثلاث صديقات أخريات لهما وداهمن غرفة الفندق التي يقيم فيها جيانغ، بمقاطعة انهوى شرق الصين وقمن بالاعتداء عليه.

لم يتمكن جيانغ من الدفاع عن نفسه أمام غضب السيدات، فاتصل بالشرطة على الفور طلبًا للمساعدة عن طريق هاتف الفندق، لكن النساء غادرن المكان قبل وصول رجال الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن جيانغ بدأ في مواعدة تشن أولا، وبعد بضعة أيام قدمته تشن إلى أفضل صديقاتها وهي لي، ليقرر الرجل الدخول في علاقة رومانسية مع لي نظرًا لكونها جميلة، وكان يخبر كلا منهما أنه يعتبر الأخرى مجرد صديقة عادية.

وأوضحت الشرطة أن تشن هي من اكتشفت خداع جيانغ لكن لم تكشف عن التفاصيل، ووجهت الشرطة تحذيرات شفهية للنساء وأمرتهن بتعويض الفندق عن الباب الذي تعرض لأضرار .