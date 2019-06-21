الدكتورة لمياء البراهيم: ترشحي لرئاسة النصر ” مزحة “

نواف السالم(صدى):

كشفت الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم، أن فكرة ترشحها لرئاسة نادي النصر، كانت مجرد مزحة.

وقالت ” البراهيم ” في تصريح لها: ” المناصب تكليف قبل أن تكون تشريف، لم أترشح أصلا، ومن مزحة وصلتني طلبات توظيف الرجال كلهم يبون يصيرون نواب،والنساء أقل تواضعا في الطلبات ” .

وأضافت : “ ولا حتى أحد قال بيعرض سيرته للمفاضلة، الإدارة والقيادة فكر ونظام ومنهجية تدرس وتعلم في الجامعات ماهو لأنك تنتقد فريق تقدر تكون رئيس ” .

وكانت البراهيم، قد أثارت الجدل بعد إعلانها أنها ستترشح لرئاسة النادي، بعدما لم يترشح له أحدًا خلال فترة الترشيح والانتخابات.