حقيقة إصابة مارادونا بالزهايمر 

نواف السالم(صدى):

كشف دييجو أرماندو مارادونا، في مقطع صوتي بثه، عن حقيقة تعرُّضه لمرض الزهايمر، موضحا أن وضعه الصحي جيد.

وهاجم مارادونا، الذين يكذبون بشأن وضعه الصحي، وينشرون على غير الحقيقة إصابته بمرض «ألزهايمر»، مضيفًا أنه لا يودع الحياة.

وأشار النجم الأرجنتيني السابق، عبر حسابه على إنستجرام: «تحياتي لكل متابعي مارادونا، وهناك منهم الكثيرون في الأرجنتين، وهم في ازدياد، يكذبون ويتحدثون عن مرض ألزهايمر. إنهم لا يعرفون معنى كلمة ألزهايمر.. إنها سيئة للغاية.. الناس المصابة بألزهايمر تموت، لكني لا أموت الآن».

وأبان مارادونا: “هؤلاء يطلقون مثل هذه الأكاذيب لخلق فوضى. بالنسبة إلي هذا لا يؤثر فيَّ؛ فأنا بحاجة للحفاظ على صحتي والاعتناء بنفسي. الأطباء يطلبون مني التوقف عن العمل، وبفضل الرب ليست هناك خطورة على حالتي، لكن حان الوقت للراحة”.