بـ 49 درجة مئوية.. جدة تتصدر مناطق المملكة في ارتفاع الحرارة

نايف السالم(صدى):

وصلت درجة الحرارة بجدة عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، إلى 49.1 درجة مئوية وذلك وفقًا للمحطة الأوتوماتيكية بهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وفي هذا السياق، قال حسين القحطاني، الناطق باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، أن المركز الإقليمي سيُصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة، وسيوضح فيه درجات الحرارة المسجلة خلال هذا اليوم على المناطق التي أعلنت تأثرها بارتفاع درجات الحرارة.

كما ذكرت مصادر لصحف محلية معلومات تُفيد بأن ” جدة ” تَصَدرت مناطق المملكة اليوم في ارتفاع درجات الحرارة.