صديق راموس يفصح عن تفاصيل مثيرة بشأن الزفاف الأسطوري 

طلال الغامدي(صدى):

أفصح لاعب أرسنال السابق، سانتي كازورلا، عن تفاصيل مثيرة بشأن حفل زفاف نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس.

وقال كازورلا صديق راموس إنه أخذ كؤوسا من مشروب ” الرم ” الكحولي فقط، ولم يقم بالإكثار من مشروبات أخرى، لأنه يدرك ما يحصل في تلك الحالات، وفي مرحلة موالية، قام بأكل حلوى ” التشورو ” الإسبانية مع الشوكولاتة، وقال إن مذاقها كان رائعا.

وحول للرقص، أوضح اللاعب أن الإعلامي الإسباني الشهير، المعروف بلقب ماتوس، كان الأفضل على الإطلاق خلال الحفل ” أما أنا فكنت ثانيا “.

ولفت إلى أنه لم تكن هناك أي كاميرات أو هواتف في الحفل، من أجل الحفاظ على خصوصية من حضروا إلى حفل الزفاف، وقال كازورلا إن فكرة نزع الهواتف من المدعوين كانت أمرا جيدا، لأن الناس عاشوا اللحظة بكل تفاصيلها.

وأكد أن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، هو الوحيد الذي ظل محتفظا بهاتفه النقال، لأنه كان يتابع المباراة النهائية من دوري إسبانيا لكرة السلة.