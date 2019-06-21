زيوت طبيعية تساعد العروس على التخلص من الوزن الزائد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التغذية ، أنه هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تعمل على التخلص من السعرات والدهون الزائدة ، حيث أنها تٌعزز الشعور بالاسترخاء ، خاصة لدى الفتيات المقبلات على الزواج ، اللاتي تتعرضن للشعور بالتوتر نتيجة التحضيرات الكثيرة والمختلفة ليكن بذلك عرضة لزيادة الوزن قبل الزفاف .

ومن هذه الزيوت :

زيت خشب الصندل: يمتاز هذا الزيت بقدرته على سد الشهية للأكل خاصة الناجمة عن التوتر وتقلب المزاج والتي تعتبر من أبرز عوامل زيادة الوزن بشكل شائع.

زيت الشمر: زيت له تأثير سحري حيث يمنع زيادة الوزن عبر ضبط الساعة البيولوجية للجسم وتنظيم النوم فالدراسات الحديثة تشير لدوره الكبير في الحفاظ على وزن ثابت عندما يحصل الجسم على قسط وافر من النوم وبشكل منتظم.

زيت الزنجبيل: يمتاز الزنجبيل بقدرته على تعزيز عمل الجهاز الهضمي وعلاج الكثير من مشاكله وكذلك هو الأمر بالنسبة للزيت الذي يساهم في حرق الدهون من خلال رفع عملية الأيض.

زيت الليمون والبرتقال: من أفضل الزيوت العطرية التي تساعد في تحسين الحالة النفسية والابتعاد عن الأكل العاطفي، يمكنك سيدتي مزج قطرات من زيت الليمون مع قطرات من زيت البرتقال لتستفيدي من قدرته على كبح الشهية بشكل طبيعي.

زيت القرفة: يساعد هذا الزيت على تثبيت مستوى السكر في الدم مما يعمل على التخفيف من الشعور بالجوع وأيضا يجنبك الرغبة في تناول الحلويات التي تزيد من وزنك بشكل مباشر.