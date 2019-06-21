” ترامب ” يكشف سبب تراجعه عن الهجوم على إيران
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن السبب الذي جعله يتخذ القرار بالتراجع عن الهجوم على إيران.
وعن ذلك، قال ” ترامب ” : ” أوقفت الهجوم على إيران؛ لأن الرد يكون متناسب مع إسقاط طائرة مسيرة ” ، مبينًا أنه أوقف الضربة العسكرية على إيران قبل عشر دقائق.
وأضاف: ” لست مستعجلاً بشأن التعامل مع إيران، وسيكون هناك عقوبات جديدة سيتم فرضها عليها، ولن تحصل على أسلحة نووية أبدًا ” .
وكان من المقرر ضرب أهداف إيرانية شملت رادارات وبطاريات صاروخية، وذلك قبل أن يتراجع ” ترامب ” عن قراره.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75974 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يكفينا شركم انتم وبقية العلوج امثالكم ,,
,, اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ,,
زائر[ عدد التعليقات: 2497 ] نشر منذ 14 دقيقة
الا بيتمادون وبيصنعون نووي كل حركاتهم جس نبض تزويد حركاتهم بصواريخ نوعيه ثم تفجير ناقلات وانكار ثم ضرب طائره ملاعين اعداء لدول الخليج وللسنه خاصه ———-ترامب بخيل يحسب حساب الصواريخ والقنابل وكم تكلف تفكيره كله بزنس ولاعنده ذاك الادراك في خطورة الوضع الصفوي