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” ترامب ” يكشف سبب تراجعه عن الهجوم على إيران

” ترامب ” يكشف سبب تراجعه عن الهجوم على إيران
واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن السبب الذي جعله يتخذ القرار بالتراجع عن الهجوم على إيران.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” : ” أوقفت الهجوم على إيران؛ لأن الرد يكون متناسب مع إسقاط طائرة مسيرة ” ، مبينًا أنه أوقف الضربة العسكرية على إيران قبل عشر دقائق.

وأضاف: ” لست مستعجلاً بشأن التعامل مع إيران، وسيكون هناك عقوبات جديدة سيتم فرضها عليها، ولن تحصل على أسلحة نووية أبدًا ” .

وكان من المقرر ضرب أهداف إيرانية شملت رادارات وبطاريات صاروخية، وذلك قبل أن يتراجع ” ترامب ” عن قراره.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75974 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يكفينا شركم انتم وبقية العلوج امثالكم ,,

,, اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2497 ] نشر منذ 14 دقيقة

الا بيتمادون وبيصنعون نووي كل حركاتهم جس نبض تزويد حركاتهم بصواريخ نوعيه ثم تفجير ناقلات وانكار ثم ضرب طائره ملاعين اعداء لدول الخليج وللسنه خاصه ———-ترامب بخيل يحسب حساب الصواريخ والقنابل وكم تكلف تفكيره كله بزنس ولاعنده ذاك الادراك في خطورة الوضع الصفوي

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