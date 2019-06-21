” ترامب ” يكشف سبب تراجعه عن الهجوم على إيران

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن السبب الذي جعله يتخذ القرار بالتراجع عن الهجوم على إيران.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” : ” أوقفت الهجوم على إيران؛ لأن الرد يكون متناسب مع إسقاط طائرة مسيرة ” ، مبينًا أنه أوقف الضربة العسكرية على إيران قبل عشر دقائق.

وأضاف: ” لست مستعجلاً بشأن التعامل مع إيران، وسيكون هناك عقوبات جديدة سيتم فرضها عليها، ولن تحصل على أسلحة نووية أبدًا ” .

وكان من المقرر ضرب أهداف إيرانية شملت رادارات وبطاريات صاروخية، وذلك قبل أن يتراجع ” ترامب ” عن قراره.

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