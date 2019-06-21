ديما بياعة تدافع عن المثليين جنسيا وتدعو لتقبلهم
صرحت الفنانة السورية ديما بياعة، بأنها مع حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن ” المثلي ” يختار حياته الجنسية بعيدًا عن الناس فلماذا لا يتم تقبله.
وعن ذلك، قالت ” ديمة ” : مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني ” .
وتابعت: ” كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا ” .
وعن تقبل المثليين، أضافت ” بياعة ” : ” على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟ ” .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 5 ساعات
لا بارك الله فيك بحق هاليوم الفضيل.. تبررون للافعال المخزية حسبي الله عليكي انت ومن شابهك.
يابنت الح.. مقارنتك غير صحيحة بين تقبل الناس لزواج القاصرين وبين قبول الناس المثليين الذين يتزوجون بعض واخرتهم اما لواط او سحاق. حسبي الله عليك