ديما بياعة تدافع عن المثليين جنسيا وتدعو لتقبلهم

دمشق(صدى):

صرحت الفنانة السورية ديما بياعة، بأنها مع حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن ” المثلي ” يختار حياته الجنسية بعيدًا عن الناس فلماذا لا يتم تقبله.

وعن ذلك، قالت ” ديمة ” : مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني ” .

وتابعت: ” كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا ” .

وعن تقبل المثليين، أضافت ” بياعة ” : ” على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟ ” .