رسالة شديدة اللهجة من ” هوك ” لإيران إثر استخدامها وكلاء لمهاجمة المملكة 

واشنطن(صدى):

أوضح المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، الجمعة، أن “حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها ” ، مبينا أن ” العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة “.

وشدد هوك: ” لابد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة ” ، لافتا إلى أن ” إيران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة، وتواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر “.

وأشار إلى أن مساعي واشنطن الدبلوماسية ” لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على دبلوماسيتنا بالدبلوماسية “.

وأبان أنه ” من المهم ألا تحصل إيران على موطئ قدم في اليمن لتهديد باب المندب ” ، مردفا: ” من المهم أن نبذل ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران، ونعيد أساليب الردع للمنطقة “.