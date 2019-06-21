واشنطن تقرر ضرب أهداف إيرانية ثم تتراجع عن قراراها

واشنطن(صدى):

أعلن مسؤولون في البنتاجون عن تفاصيل إضافية حول خطة الولايات المتحدة لضرب أهداف إيرانية الليلة الماضية، وذلك على خلفية إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية أمس.

وعن ذلك، أوضح المسؤولون أن قوات الولايات المتحدة في المنطقة بما فيها الطراد USS Leyte Gulf المزود بصواريخ مجنحة، وضعت في حالة تأهب لمدة 72 ساعة.

حيث تم إيقاظ العسكريين في الساعة الثانية من ليلة أمس بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أصلا أن تنفذ الضربات في غضون ساعة، لكن لم يحدث شيء، وبقيت خطة الهجوم معتمدة حتى الساعة 3:00-3:30 من صباح اليوم الجمعة.

وعن الأهداف التي كان من المقرر ضربها، قال المسؤولون أن أن بين الأهداف التي كان من المقرر ضربها منظومة صاروخية أرض-جو من طراز “إس-125 نيفا/ بيتشورا” سوفيتية الصنع.

ويعتقد البنتاجون أنها هي التي أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية، رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استخدام منظومة “خرداد ” محلية الصنع في العملية.

ومن جانبه صرح مسؤول آخر في وزارة الدفاع لوكالة ” أسوشيتد برس ” أن قائمة الأهداف التي أعدها البنتاجون شملت رادارات وبطاريات صاروخية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وافق على تنفيذ العملية ثم تراجع عن قراره.