الأهلي يتم صفقتي رعاية بمبلغ 40 مليون سنويا

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، على إتام إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ ، اتفاقها مع إحدى شركات السيارات الجديدة في السوق السعودي والتي ستضع شعارها على قميص الفريق الأول لكرة القدم بينما سيكون هناك شريك جديد لنادي ممثلا بإحدى كبرى الشركات المتخصصة في العود والعطورات الشرقية وسيكون شعارها على ظهر القميص.

حيث أتمت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع إحدى شركات السيارات الجديدة في السوق السعودي والتي ستضع شعارها على قميص الفريق الأول لكرة القدم بينما سيكون هناك شريك جديد لنادي ممثلا بإحدى كبرى الشركات المتخصصة في العود والعطورات الشرقية وسيكون شعارها على ظهر القميص.

وينتظر أن تدر الرعايتان مبالغ مجزية قد تتجاوز الـ40 مليونا سنويا لتشكل رافدا كبيرا بجانب الشريك الرئيسي للنادي (الخطوط الجوية السعودية) ما يمنح الإدارة فرصة تنفيذ خططها المستقبلية من أجل النهوض بالفريق الكروي وبقية الألعاب المختلفة وإعادتها لجادة المنافسة بعد ابتعادها بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين.

من جانب آخر، قد يضطر الأهلاويون إلى بدء استعداداتهم للموسم الجديد (في 29 يونيو ) على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك في حال عدم استكمال أعمال الصيانة على ملعب النادي الرئيسي.

وجرت أعمال صيانة دورية أساسية على ملعب النادي في حين تبقى عمليات قص العشب المعتاد لكن عدم اكتمال سيجبر الفريق على نقل تحضيراته، لحين موعد مغادرة الفريق إلى معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا في الخامس من شهر يوليو (تموز) المقبل.

جدير بالذكر أن الأمير منصور بن مشعل سيتولى مهمة الإشراف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي بينما تم إسناد مهمة المدير التنفيذي لكرة القدم إلى أحمد بامعوضة ومنصب مدير الفريق الكروي لماجد الطويرقي واستمرار محمد شلية كإداري للفريق.