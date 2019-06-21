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  3. شرطي يطلق النار على شاب حاول مهاجمته بألة حادة

شرطي يطلق النار على شاب حاول مهاجمته بألة حادة




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