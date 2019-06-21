وظائف إدارية وقانونية شاغرة للجنسين في شركة الاتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الإتصالات عن حاجتها لموظفين نساء ورجال بتخصصات إدارية وقانونية، مشيرة إلى أن الوظائف الشاغرة منها أخصائية المشاريع العامة (General Project Specialist) (للنساء) يشترط أن تكون حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال وخبرة 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ولفتت إلى حاجتها لأخصائي المشاريع العامة (General Project Specialist)، بشرط حصول المتقدمين على بكالوريوس في إدارة الأعمال

وخبرة 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ومن ضمن الوظائف الشاغرة: خبير المشاريع العامة (General Project Professional) يشترط حصول المتقدمين على بكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وخبرة 6 سنوات على الاقل بمجال إدارة المشروع مع خبرة في تنفيذ المسؤوليات الاستراتيجية في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوضحت أنها بحاجة لمُحلل أول المشاريع العامة (Senior General Project Analyst) (للنساء):

بشرط حصوله على بكالوريوس في إدارة الأعمال

وخبرة سنتين على الاقل بمجال إدارة المشاريع.

وتوافرت وظيفة شاغرة لباحث قانوني أول (Senior Legal Researcher) بشرط حصوله على الماجستير أو البكالوريوس في القانون أو أي تخصص آخر ذو صلة وخبرة سنتين في مجال ذو صلة.

وأوضحت أن التقديم على الوظائف الشاغرة يتم من خلال الرابط الآتي: هنا