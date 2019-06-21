بالفيديو.. مديرة منظمة سابراك: تقرير كالامارد مزيف والإخوان تعمدوا التضليل

واشنطن(صدى):

أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “سابراك” الأمريكية الدكتورة ريم دفع؛ أن تقرير كالامارد مزيّف، ويتعمّد التضليل ، مُشيره إلى تورط تنظيم ” الإخوان المسلمين ” الإرهابي في تعزيز مزاعم المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أنييس كالامارد.

وقالت ريم دفع ، رداً على سؤال لإحدى القنوات الأجنبية حول ما إذا كانت دولة مثل تركيا لديها أطماعٌ أو غاياتٌ أو تحركاتٌ في هذا الملف بغرض استفزاز المملكة العربية السعودية: نعم ذلك واضح، أن تركيا تتحرّك بالفعل من قِبل تنظيم ” الإخوان المسلمين “.

وأضافت: هناك قضية زكي مبارك؛ الذي اعتقلته السلطات التركية وقُتل لديها، لكن -مع الأسف- لا يوجد التصرف نفسه من الإعلام على قضيته؛ لأنه من الشعب الفلسطيني.

وأردفت: هل هذا معناه أن حياة الإنسان مرتبطة بجنسيته؟ بمعنى أنه إذا كانت جنسيته لها علاقة ما بسياسة دولة أخرى، سيتحرّك القضاء وستُفتح التحقيقات؟

وتابعت: ردة فعل الإعلام، خاصة فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، غير نزيهة، مضيفة أن ” كل ما يتعلق بالتقرير حول جمال خاشقجي؛ هو لدى النيابة العامة في السعودية، وسيظهر في 26 يونيو “.

ورداً على سؤال للإذاعة الدولية ABC RADIO، حول طبيعة المتورّطين في القضية، قالت ” دفع ” : هؤلاء أشخاص مارقون، كانوا يعملون خارج قوانين ومبادئ الحكومة السعودية، والادعاءات التي تقول إنهم يعملون على مستوى عالٍ داخل حكومة المملكة أبعد ما تكون عن الحقيقة.

وأردفت: المملكة تلتزم الشفافية، ولا يحق لأيّ جهات دولية أو حكومات دول أخرى التدخل في الأمور السياسية للدولة، حيث إن القضاء السعودي هو المسؤول عن هذه القضية.