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خبير تغذية أمريكي يبتكر نظام تخسيس سريع من خلال الصوم

خبير تغذية أمريكي يبتكر نظام تخسيس سريع من خلال الصوم
واشنطن(صدى):

كشف خبير التغذية الشهير “خورخي كروز ” والذي يعتمد عليه النجوم والفنانون بالولايات المتحدة عن طريقة سريعة لفقدان الوزن بمعدل يقترب من نصف كيلو جرام يومياً من دهون البطن .

وقال “كروز ” في لقاء له مع شبكة “فوكس نيوز ” ان طريقته تعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة ولكن بشكل متقطع ويتخلله فترات نوم .

وقال إذا كان الشخص يفضل الأكل ليلاً فلا مانع بحيث يتناولها عتد الغروب ثم يبدأ الصيام على النحو المذكور .

ونفس الوضع إن كان الشخص يفضل الأكل صباحاً ، على ألا تتجاوز فترة السماح بتناول الطعام عن 8 ساعات فقط .

وأرجع خبير التغذية مفعول هذا النظام إلى أنه ينظف الأمعاء وينظم وظائفها ، كما يقضي على شهية الأفراد الذين يتناولون الطعام دون الشعور بالجوع احياناً .


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