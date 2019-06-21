أمانة جدة: وضع الإعلانات على المباني من الخارج مخالف يجب الإبلاغ عنه

نايف السالم(صدى):

أوضحت إدارة النظافة بأمانة محافظة جدة، أن وضع الإعلانات والملصقات على الأبواب والمباني من الخارج مخالفة.

وجاء ذلك على خلفية تلقيها 57 بلاغاً عن إعلانات وملصقات وُضعت على أبواب المنازل، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 11 يونيو 2019.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد البقمي، أن إدارة النظافة تبدأ في إزالة الملصقات بعد تلقي طلب من البلديات أو قسم البلاغات.

كما أشار ” البقمي ” إلى أن البلديات تٌعد قوائم بأرقام الهواتف المدونة على الملصق أو الإعلان المخالف؛ لاتخاذ اللازم بشأنها.

وناشد المواطنين بعدم السماح بوضع الملصقات على المباني والتبليغ الفوري عن أي مخالفة، عبر الرقم (940) تتولى الإدارة العامة للنظافة بالأمانة إزالتها.