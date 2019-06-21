الإطاحة بمواطن لمحاولته تهريب 10 مجهولين من عسير إلى المنطقة الغربية

أبها(صدى):

ضبطت دوريات المجاهدين بالحريضة في عسير، مواطن ثلاثيني، لمحاولته تهريب 10 أشخاص من مجهولي الهوية، من عسير إلى المنطقة الغربية.

وفي التفاصيل، اشتبهت دوريات مركز الحريضة بسيارة من نوع “جيب بكب تويوتا” أثناء تمشيطها الطرق الصحراوية شرق الحريضة، وحاول قائدها الفرار من رجال المجاهدين عند مشاهدة الدوريات.

وتتبعت الدوريات قائد المركبة الذي حاول صدمهم عند الاقتراب منه، وتم إيقافه بعد إعطاب الإطارات، وتبين أن السيارة بقيادة مواطن، ويرافقه 10 أشخاص من مجهولي الهوية، وهم 7 نساء و3 رجال من الجنسية الإثيوبية، حيث اتفق معهم بأن يقوم بتهريبهم من منطقة عسير باتجاه المنطقة الغربية، مقابل مبلغ مالي.