وظائف شاغرة للنساء في شركة شركاء التجزئة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة شركاء التجزئة بالرياض عن رغبتها في توظيف بائعات نساء وذلك وفق المعلومات ادناه.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ، أنه من الشروط الضرورية: للسعوديات حصرا ، يشترط ان يتراوح عمر المتقدمات ما بين 18 إلى 30 سنة ، دوام مرن ، ويشترط في الموظفات التفرغ التام للوظيفة.

وأكدت الشركة على توفر رواتب مجزية تفوق 4000 ريال حسب الموهل والخبرة

تستفيد الموظفات من تأمين طبي بالإضافة لبدل سكن و نقل واستمرارية .

كما توفر الشركة عمولات مجزية عند تحقيق الهدف المبيعي للشركة تحدد بحسب سياسة الشركة ، بالإضافة لسلم وظيفي ممتاز.

المرجو من المهتمات بالوظائف اعلاه بعث السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]