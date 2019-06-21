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وظائف شاغرة للنساء في شركة شركاء التجزئة بالرياض

وظائف شاغرة للنساء في شركة شركاء التجزئة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة شركاء التجزئة بالرياض عن رغبتها في توظيف بائعات نساء وذلك وفق المعلومات ادناه.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ، أنه من الشروط الضرورية: للسعوديات حصرا ، يشترط ان يتراوح عمر المتقدمات ما بين 18 إلى 30 سنة ، دوام مرن ، ويشترط في الموظفات التفرغ التام للوظيفة.

وأكدت الشركة على توفر رواتب مجزية تفوق 4000 ريال حسب الموهل والخبرة
تستفيد الموظفات من تأمين طبي بالإضافة لبدل سكن و نقل واستمرارية .

كما توفر الشركة عمولات مجزية عند تحقيق الهدف المبيعي للشركة تحدد بحسب سياسة الشركة ، بالإضافة لسلم وظيفي ممتاز.

المرجو من المهتمات بالوظائف اعلاه بعث السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


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