توفر وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” ساكو “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” ساكو ” عن حاجتها لموظفين رجال ونساء بمسمى ” بائعين جوالات ” في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقًا للشروط والمزايا التالية:

* الشروط

– الوظائف للسعوديين حصرًا.

– أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 30 سنة.

– المؤهل المطوب لا يقل عن الثانوية العامة.

– تشترط في المتقدم خبرة في مجال مبيعات الجوالات.

– قابلية العمل صباحًا أومساء ” حسب جدول المعرض ” .

* المزايا

– العمل بدوام واحد.

– 8 ساعات عمل باليوم.

– توفر الشركة يومين إجازة اسبوعية.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لإرسال السيرة الذاتية على ” الإيميل ” مع ذكر ” بائع- بائعة جوالات- مدينة الرياض ” ، على الإيميل التالي: [email protected]