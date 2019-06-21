توفر وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” ساكو “
كشفت شركة ” ساكو ” عن حاجتها لموظفين رجال ونساء بمسمى ” بائعين جوالات ” في العاصمة الرياض؛ وذلك وفقًا للشروط والمزايا التالية:
* الشروط
– الوظائف للسعوديين حصرًا.
– أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 إلى 30 سنة.
– المؤهل المطوب لا يقل عن الثانوية العامة.
– تشترط في المتقدم خبرة في مجال مبيعات الجوالات.
– قابلية العمل صباحًا أومساء ” حسب جدول المعرض ” .
* المزايا
– العمل بدوام واحد.
– 8 ساعات عمل باليوم.
– توفر الشركة يومين إجازة اسبوعية.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لإرسال السيرة الذاتية على ” الإيميل ” مع ذكر ” بائع- بائعة جوالات- مدينة الرياض ” ، على الإيميل التالي: [email protected]
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