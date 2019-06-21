بالفيديو.. ” السفياني ” يكشف موعد ظاهرة ” الاحتجاب ” النادرة في سماء المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفَ الباحث الفلكي، رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء، الدكتور شرف السفياني عن حدوث ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تسمى ” الاحتجاب ” يوم الخميس الموافق 4 يوليو المقبل ، في سماء المملكة والدول الخليجية لم تقع منذ 21 عام .

واوضح “السفياني ” انه سيتم احتجاب كوكب لمريخ خلف القمر في ساعات الصباح الأولى عند الساعة 06:47 وينتهي 07:22 بتوقيت مكة المكرمة ، إلا انه لن يُرى بالعين المجردة ، ويمكن لأصحاب الكاميرات CCD رؤيته .

وأضاف ان سكان جزيرة تاراوا سيمكنهم رؤية المشهد بالعين المجردة ، وستقوم الجمعية بتوثيق الحدث بنشره على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر ” ونشر مشاركات الأعضاء .